CHARLELIE MASCULIN THEATRE LE BOUT, 9 février 2023, PARIS.

« MASCULIN » De et Joué par Charlélie Mereu Mise en Scène : Yohann Lavéant(Durée 1h) Le barbu drôle aux beaux sourcils Le rose, c'est pour les filles ? Ose toutes les couleurs avec Charlélie.Il sort de son placard pour te faire marrer sans tabou en mêlant stand up, autodérision et une pointe de chansons girly. Charlélie séduit les femmes, rassure les hommes et invite chacun.e à se révéler.Un hymne à la tolérance rafraîchissant au bon goût de barbe à papa.

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT 75009

.2023-06-29.

