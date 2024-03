Charlélie dans Masculin Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, jeudi 4 avril 2024.

Charlélie dans Masculin Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un one Man show irresistible, co-écrit avec Remi Deval, membre des « Décaféinés ».



« Pleure pas, t’es pas une fille ! »

Une injonction qu’il a souvent entendue et acceptée sans ciller, qui illustre parfaitement la société dans laquelle Charlélie a grandi. Un petit garçon à part , qui jouait à la poupée, chantait, dansait sur des chansons pop et rêvait de monter sur scène ! Il ne s’est jamais identifié au modèle de virilité qui voudrait qu’un homme soit dominant, impassible ou encore anti-féminin.



Avec Masculin, son one-man-show, Charlélie interpelle, sans se prendre au sérieux mais en appuyant là où ça pique, sur ce modèle utopique et ses conséquences sur les femmes, les personnes LGBTQIA+ et surtout les hommes, victimes de masculinité toxique.



Dans ce spectacle, au fil des propos, entre rires et questionnement, chacun est alors renvoyé à lui-même. Charlélie exprime toutes les facettes de sa singularité avec un humour coloré et décapant qui fait du bien.



S’il y a bien un spectacle à voir, c’est celui-ci. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

