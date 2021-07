CharlElie Couture Salle Paul Fort, 20 janvier 2022-20 janvier 2022, Nantes.

CharlElie Couture

Salle Paul Fort, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

Sans fioriture inutile et instrument superflu, il livre l’essence de l’oeuvre musicale de cet artiste « multiste » aux nombreux talents de peintre, de photographe et de vidéaste notamment. Au-delà du simple « best of », il propose une re-lecture-réécriture de sa propre histoire à travers des chansons revisitées et des titres inédits. Ce poète rock inclassable, avec son style unique, son flow si particulier, vient en duo ré-enchanter son blues social et lever le voile sur de fabuleux Trésors cachés et Perles rares.

De 30 à 33€

Disque imprévu, écrit sur un coup de tête, le dernier album de CharlÉlie Couture (le vingt-quatrième) met en avant la voix et les textes de ce grand auteur-compositeur comme un cadeau pour ses fans.

Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T22:00:00