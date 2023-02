CHARLELIE COUTURE QUELQUES ESSENTIELLES QUAI DES REVES, 28 février 2023, LAMBALLE.

L’Office de la Culture et de L’Animation (L.2-1028372/73) présente ce spectacle. C’est en duo avec Karim Attoumane que vous découvrirez le nouvel album de CharlElie Couture quelques ESSENTIELLES. C’est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist, un programme à ciel ouvert. Le présent n’est-il pas à la rencontre entre ce que l’on a été et ce que l’on sera ? Destiné autant aux fans qu’à un public curieux de découvrir la diversité et la richesse du style de CharlElie COUTURE, ce disque ressemble à une figure libre totalement maîtrisée par un artiste en perpétuelle évolution, un disque qui donne envie d’entendre les chansons sur scène en concert. Si CharlElie Couture promène à travers le monde un blues poétique rempli d’humour et de lucidité depuis trente ans, alors on n’a pas vu le temps passer ! Peintre, écrivain et chanteur inclassable, CharlElie Couture est un artiste dans la pleine acception du terme. Charlélie Couture

QUAI DES REVES LAMBALLE 1 Rue des Olympiades Cotes-d’Armor

