CHARLELIE COUTURE & LE SYMPHONIC ORCHESTRA « ODE A L’EST » CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE, 9 février 2023, NEUVES MAISONS.

CHARLELIE COUTURE & LE SYMPHONIC ORCHESTRA « ODE A L’EST » CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LE CENTRE CULTUREL JEAN L'HOTE (54-0474/54-0475) présente ce concert. Certes j'avais écrit la « Chanson de la petite rivière », inspirée par le cours d'eau qui coule en bas de la vallée du Saintois (54) où j'ai une maison, certes j'avais écrits des poèmes sur la flore et la faune Vosgiennes pour le livre « Au fil des songes » du photographe animalier Vincent Munier, certes j'avais écrit « l'Histoire de Bernard » au moment de la restructuration de la sidérurgie dans les années 80's, mais j'avais le sentiment qu'on pouvait aller plus loin, certes j'ai toujours été sensible aux questions qui touchent l'humanité autant que l'écologie, mais je me suis surtout dit qu'après la crise sanitaire qu'on vient de vivre, ce projet « ODE à l'EST» tombait à point nommé… »

CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE NEUVES MAISONS Place Ernest Poirson Meurthe-et-Moselle

