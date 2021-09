CHARLAZ TRIO – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club, 30 octobre 2021, Bordeaux.

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 30 octobre à 20:30

Charlaz fait swinguer son public. Fort de leurs influences diverses et de leur grande expérience scénique, les trois musiciens ne se contentent pas de rejouer les vieux standards, mais redonnent vie au rock and roll des années cinquante en le colorant de swing, de jazz et de blues. Avec Charlaz, on retrouve Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent, des standards du jazz traditionnel, les Stray Cats, la bande originale de « Pulp Fiction », des adaptations surprenantes ainsi que des compositions originales. Nicolas Dubouchet : contrebasse – Yann Vicaire : batterie – Eric Lurie : guitare et chant [https://youtu.be/Bb8yUsyWqa4](https://youtu.be/Bb8yUsyWqa4) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8€ (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Infos et réservations table tapas et restaurant : 06 85 99 32 42 THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

Participation concert : 8€ / 6€ pour les adhérents [At]

CONCERT : ROCK 50’S / SWING

