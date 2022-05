« Charivari » par la Compagnie de la Tong Arcizans-Avant Arcizans-Avant Catégories d’évènement: 65400

Arcizans-Avant 65400 La compagnie de la Tong présente dans le cadre du projet Cartes Blanches avec le Parc National des Pyrénées, « Charivari » : texte, diffusion sonore, chant, et contrebasse.

Quand la parole devient musique… Quand les témoignages se rassemblent d’un même souffle, se mêlent aux cordes pincées de la contrebasse, se transforment en un chant troublant pour partager, raconter, ressentir la place du vivant, regarder les paysages qui nous entourent, pleurer et rire ensemble des mots choisis, des idées évoquées d’habitants d’ici ou d’ailleurs, d’enfants, de grands parents… Grâce à tous ces matériaux écrits, dessinés, enregistrés, collectés depuis 2021, la Cie de la TONG est heureuse de présenter un regard sensible de mots, de sons et de musique et contribuer au débat de l’urgence écologique. +33 5 62 94 07 86 http://www.compagniedelatong.com/ Chez Pierrot ARCIZANS-AVANT Arcizans-Avant

