CHARIVARI, où es-tu papa ? Les Trois Baudets, 12 février 2023, Paris.

Le dimanche 12 février 2023

de 16h00 à 16h45

. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets. À partir de 5 ans.

CHARIVARI

L’histoire parsemée de chansons nous invite à suivre Abel, un petit garçon de huit ans qui vit seul avec son père. Nous découvrons son quotidien, ses lieux préférés et les gens qu’il aime… son papa musicien et bricoleur toujours dans les nuages, son fidèle copain Donaldson avec qui il fait les 400 coups, sa marraine Manue qui prend un plaisir fou à aller vite sur sa moto et sa grand-maman surnommée Mamicha, une grande amatrice du tcha tcha ! Chaque personnage a « sa chanson », comme la musique intérieure du petit garçon. Un petit garçon qui voit son père « dépassé » parfois et qui décide de le ramener à lui grâce à un voyage insulaire. Avec humour et sensibilité, ce spectacle traite de l’amour filial, du statut faillible des parents et comment l’évasion par l’imagination et la musique permet de retrouver l’équilibre dans une famille.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

DR Charivari