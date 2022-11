Charivari à la bibli : atelier Carnaval Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Charivari à la bibli : atelier Carnaval Bibliothèque Saint-Eloi, 22 février 2023, Paris. Le mercredi 22 février 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

C’est Carnaval : fabrique ton chapeau pour la Fête des fous ! Papiers, ciseaux, un peu de colle, et hop ! le tour est joué : te voilà paré.e de ton plus beau chapeau pour fêter Carnaval pendant les vacances ! mercredi 22 février, 14h30 sur inscription (dès le 22 janvier) dès 7 ans Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi Charivari à la bibli : atelier carnaval

