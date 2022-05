CHARIVARI !, 7 mai 2022, .

CHARIVARI !

2022-05-07 – 2022-05-07

Dans une forêt enchantée, où se côtoient nymphes, rois, rivaux et fous, cinq chanteurs-acteurs et leurs complices musiciens, nous livrent avec délectation un fascinant jeu de miroirs où s’estompent les limites entre raison et déraison. Grâce au mariage de la musique d’Henry Purcell, des textes de William Shakespeare et d’improvisations vocales et sonores, l’ensemble lillois Il Buranello offre un spectacle plein de fantaisie, énergique et sensible, jusqu’aux formes de jubilation collective des rites dionysiaques et carnavalesques.

Dans le cadre de l’exposition Rome, la cité et l’Empire.

