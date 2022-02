Charienko TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Voyage musical en Europe et au-delà, Charienko laisse tomber les frontières dans un joyeux méli-mélo de musiques traditionnelles russes, bulgares, turques ou encore arabo-andalouses. Inspiré des tsiganes se réappropriant le folklore pour en faire leurs propres arrangements, le groupe travaille depuis plus de dix ans à faire connaître les musiques traditionnelles et les différences rythmiques des musiques européennes. Ce sera leur premier concert depuis la sortie du confinement avec de nouvelles compositions à venir. Interprété par Antoine, Claire, Jacques, Laurence et Pamphile Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

