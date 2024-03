CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, dimanche 26 mai 2024.

Une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui.C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 17:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29