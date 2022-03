Charge mentale Mortagne-au-Perche, 5 mars 2022, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Ecrit et réalisé par Benjamin Malherbe originaire de Saint-Mard-de-Réno et récompensé en 2022 du Grand Prix du Court-Métrage au festival du film fantastique de Gerardmer.

Présence du réalisateur et de l’acteur Jean-Noël Malherbe.

3 projections gratuites.

+33 9 65 37 44 33

