Visite Noctambule de Chargé rue d’Artigny, 22 juillet 2023, Chargé.

Visite guidée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

À partir de l’église Saint-Marc, déambulez dans les charmantes rues de ce village où les toitures rappellent que deux tuileries ont été ici en activité..

Samedi 2023-07-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-22 22:30:00. 8 EUR.

rue d’Artigny

Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Starting from the church of Saint-Marc, stroll through the charming streets of this village where the roofs remind us that two tile factories were once in operation here.

Visita guiada por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Partiendo de la iglesia de Saint-Marc, pasee por las encantadoras calles de este pueblo donde los tejados nos recuerdan que aquí funcionaban dos fábricas de tejas.

Geführte Besichtigung durch das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Schlendern Sie von der Kirche Saint-Marc aus durch die charmanten Straßen dieses Dorfes, dessen Dächer daran erinnern, dass hier einst zwei Ziegeleien in Betrieb waren.

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37