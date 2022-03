CHARGE.E D’ENQUETE —, 18 mars 2022, .

CHARGE.E D’ENQUETE —————— **Volume horaire hebdomadaire :** max 35 heures **Amplitude horaire d’intervention :** … heures à … heures => Variable (matin / après midi / début de soirée) Les jours d’enquête vont du lundi au vendredi (samedi si souhaité) et la durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction de vos disponibilités, avec un minimum de deux journées par semaine. **Déplacements :** **_Lieu d’intervention/poste basé à :_** Dans le cadre de diverses OPERATIONS URBAINES (programmes de réhabilitation de logements dans le secteur social ou en copropriété, relogement avant démolition, aménagement et fonctionnement des espaces extérieurs…), LE FRENE, CABINET D’ETUDES ET DE FORMATION, réalise des ENQUETES SOCIALES D’OCCUPATION ET D’USAGES. Ces opérations se déroulent en Île de France **Missions :** * Réalisations d’enquêtes sociales par téléphone, en présentiel et ou en pied d’immeubles * Distribution de flyers * Standard téléphonique * Saisie * Aide à la constitution de dossiers **Contraintes particulières :** * Nombreux déplacements * Gout du terrain souhaité **Profil de compétences et connaissances attendues par l’entreprise :** Qualification ? Expérience ? Compétences particulières ? Habilitation, certification, permis ou carte professionnelle particulière ? * Etudiant plutôt en Licence / Master dans le domaine de la sociologie, urbanisme, aménagement… * Demandeur d’emploi ayant une expérience dans la réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives, entretiens téléphoniques _=> Le recueil de données concerne les caractéristiques_ sociodémographiques, socioprofessionnelles et économiques des ménages, ainsi que leur parcours résidentiel et leurs conditions d’habitat. **Salaire et conditions de travail :** La rémunération est fixée sur la base de 11 euros brut de l’heure (à laquelle s’ajoute 10% de précarité pour cause de CDD et 10% de congés payés). En sus un dédommagement des frais et du temps de transport prévu (si >1h30 aller/retour), ainsi que les tickets restaurant pour les journées complètes (9€ dont 60% sont à la charge du Frene (5.60 €). Pour postuler, envoyer vos CV à l’adresse suivante : [pierre.crepel@est-ensemble.fr](mailto:pierre.crepel@est-ensemble.fr) Pierre CREPEL 06 35 42 84 29

