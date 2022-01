CHARGE.E DE MISSION SERVICE À LA PERSONNE —, 24 janvier 2022, Pantin.

CHARGE.E DE MISSION SERVICE À LA PERSONNE —————————————– **Présentation de la structure** Plateforme de services à la personne dont l’activité principale est la structuration et professionnalisation de la filière Service à la Personne, recrute une/un Chargé(e) de mission Ressources Humaines (H/F). L’association a pour objet de structurer et moderniser la filière des services à la personne sur le territoire de Seine-Saint-Denis, en cohérence avec les orientations économiques et politiques du département, elle rassemble les acteurs de l’aide à domicile et du service à la personne autour d’intérêts et de projets partagés sur le département. **Missions du poste** * Accompagner les dirigeants du secteur des services à la personne implantés en Seine-Saint-Denis dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes, Conseil et appui RH, informations liées au cadre réglementaires, actualités du secteur) * Animer un réseau d’entreprises Services à la Personne (animation de groupes de travail collectifs, petits déjeuners d’informations, ateliers RH, veille sectorielle…) – Assurer le suivi administratif des accompagnements auprès des dirigeants ( compte-rendus, bilans…) – Suivi administratif des actions déployées dans le cadre de ces accompagnements * Organiser des réunions avec des partenaires – Concevoir et mettre en oeuvre des outils , développer des projets liés à la valorisation du secteur (recrutements collectifs, projets innovants …) en réponse aux besoins recensés, assurer leur suivi et leur évaluation. * Veille appels à projets **Formation/Diplôme/qualification** * Bac +2 à bac +5 type Ressources Humaines, Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social …) * Profil de poste : – Connaissance du secteur médico-social et associatif dans sa diversité * Maîtrise des outils informatiques et Internet * Sens de l’engagement et de la posture d’accompagnement * Esprit de synthèse et d’organisation – Capacité à travailler en équipe comme en autonomie / Capacités rédactionnelles. * Conditions : – Expérience de l’accompagnement de projet souhaité – Formation supérieure dans les domaines de l’ingénierie de projet, du droit, de la gestion, du développement local, de l’économie sociale et solidaire… * Toute implication antérieure dans la vie associative sera fortement appréciée. Statut, Contrat et Horaire : * Contrat à Durée Indéterminée sur la base d’un temps plein 35h – Poste à pourvoir dès que . * **Lieu de travail :** Poste à Pantin + Déplacements en Seine-Saint-Denis auprès des entreprises et associations adhérentes. **Expérience** : – * Expérience 2 ans minimum sur un poste similaire souhaitée ou en relation entreprises – Connaissance du secteur médico-social / services à la personne * Bonne connaissance des dispositifs et aides pour les entreprises et associations notamment du secteur médico-sociales/ services à la personne – Maîtrise des techniques d’entretien et d’animation collective – Aisance dans l’usage de l’outil informatique **Qualités/Aptitudes :** * Sens des relations humaines avec des publics variés et des partenaires multiples – Capacité à travailler en équipe * Capacité d’organisation * Autonomie **Type de contrat :** CDI Temps plein **Lieu :** Pantin **Rémunération :** 30KE * Déplacements à prévoir sur le territoire de la Seine-Saint-Denis * Ticket restaurant et mutuelle _**CV à adresser à Mme DALLIER [contact@evolia93.fr](mailto:contact@evolia93.fr)**_

