CHARGE.E DE MISSION ACCOMPAGNEMENT AU REBOND ET A LA CREATION DE SIAE Inser’éco93, 8 mars 2021-8 mars 2021, Pantin.

Inser’éco93, le lundi 8 mars à 09:00

[http://www.insereco93.com](http://www.insereco93.com)* Sous la responsabilité de la Déléguée générale et du Président d’Inser’Éco93, dans le cadre d’une démarche validée par les instances de l’association, le.la chargé.e de mission aura pour missions de : **1. Accompagner les porteur.euse.s de projets de l’idéation au conventionnement SIAE** * Travail en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire et, en particulier France Active Seine-SaintDenis Garances, FOL93, CD93 et l’UD93 de la Direccte * Accueillir les porteur.euse.s de projets, état de lieu du projet pour les orienter de façon pertinente * Etablir un diagnostic précis du projet en lien avec les besoins et l’offre du territoire * Suivre l’ensemble des projets : rédaction, présentation de bilans qualitatifs et quantitatifs * Appui des porteur.euse.s de projets à la mise au point de leurs offres de services * Mise au point de l’offre de service, si besoin appui par une étude de marché * Appui des porteur.euse.s de projets à la mise au point de leurs projets social et d’insertion * Mise au point du projet social et d’insertion, si besoin appui à la construction * Accompagnement à l’identification et l’orientation public en insertion * Appui au recrutement des encadrants techniques et CIP * Appui des porteur.euse.s de projets au montage de leur structure IAE * Réalisation d’un business plan en lien étroit avec France Active Seine-Saint-Denis Garances * Choix et rédaction des statuts en lien étroit avec FOL93 * Déblocage de financements en lien étroit avec France Active Seine-Saint-Denis Garances et UD93 * Accompagnement au passage en CDIAE * Accompagnement des porteur.euse.s de projets dans l’appréhension et l’intégration de l’écosystème local **2. Accompagner les SIAE existantes dans le cadre du Programme Relance Transition 93** * Détection des SIAE en difficulté * Travail en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire et, en particulier France Active Seine-SaintDenis Garances, FOL93, CD93 et l’UD93 de la Direccte * Accueillir les SIAE, état de lieu de leur situation pour les orienter de façon pertinente * Suivre l’ensemble des projets : rédaction, présentation de bilans qualitatifs et quantitatifs * Diagnostic approfondi (financier, sectoriel, stratégique et opérationnel) * Organisation et animation de Webinaires thématiques (financier, sectoriel, stratégique …) * Consolider et développer des partenariats, favoriser des partenariats économiques (réponses * groupées à des marchés, vente de prestations, ou produits…) * S’inscrire dans les politiques d’Achats responsables des entreprises et favoriser la diversification et * l’innovation des achats des entreprises par les SIAE * Outiller les SIAE pour faciliter leur accès aux marchés (accompagnements collectifs, guide…) **3. Renforcer, créer et développement un écosystème local encourageant les coopérations** * Mise en réseau avec l’ensemble des acteurs liés à l’IAE * Répondre aux demandes d’informations des porteur.euse.s de projets, les mettre en lien avec des acteurs pertinents pouvant répondre à leurs questions ou leurs besoins * Encourager les coopérations, favoriser l’esprit collectif, mobiliser et fédérer les bénéficiaires des Programmes autour d’objectifs communs * Organiser des évènements avec d’autres acteurs du territoire (rencontres, débats, séminaires) * Identifier les besoins des bénéficiaires du Programme et définir les thématiques des rencontres, gérer l’aspect logistique (réservation de salles, envoi des invitations pour les rencontres…) * Animer les rencontres et diffuser un compte-rendu * Favoriser des partenariats économiques (réponses groupées aux marchés, vente de prestations …) * Favoriser les sorties de parcours des salairé.e.s en insertion **4. Reporting lié aux missions et participation à l’animation du Consortium** * Suivre et animer les conventions de partenariats avec les financeurs des programmes * Participation et animation des Comités « Relance-Transition » * Construction et animation d’ateliers filières, territoires, d’ateliers achats responsables * Organisation d’événements * Alimenter le contenu de la newsletter (rédaction d’articles sur les actualités du réseau) * Participer à la mise à jour des contenus du site internet www.insereco93.com * Participer à la rédaction du rapport d’activité et autres supports **Prérequis indispensables :** Connaissance de l’ESS et de l’IAE Avoir déjà réaliser de l’accompagnement de projets et/ou porteur.euse.s de projets Niveau de qualification minimum : licence – BAC +3 Les conditions d’embauche CDD ou CDI à négocier – Temps complet (35h) Lieu de travail : 7, rue de la Liberté 93500 Pantin (Métro L.5 : Hoche) – déplacements en Seine-Saint-Denis Salaire brut mensuel : 2 700 euros Prise de poste : février 2021 Candidature à envoyer avec CV à **[justine.giraud@insereco93.com](mailto:justine.giraud@insereco93.com)**

Inser’Éco93 est une association départementale créée en 2004 qui relève du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Organisme ressources en matière d’insertion par l’activité économique (IAE)

Inser’éco93 7 rue de la liberté 93500 Pantin Pantin



