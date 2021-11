CHARGE.E DE COMMUNICATION/RELATIONS PUBLIQUES EN CONTRAT D’ALTERNANCE —, 23 novembre 2021, Saint-Denis.

du mardi 23 novembre au lundi 13 décembre à —

CHARGE.E DE COMMUNICATION/RELATIONS PUBLIQUES EN CONTRAT D’ALTERNANCE ——————————————————————— ### Opération JOP 2024 : Village des Athlètes – Universeine **Vos missions principales seront les suivantes :** Au sein de notre département Grands Projets Urbains et Bureaux, et sous la responsabilité d’un Directeur de programmes, nous recherchons un/une chargé(e) de Communication/relations publiques en contrat d’alternance ou à temps partiel pour rejoindre l’équipe de coordination du projet Universeine (Village des athlètes). Le/la chargé(e) de Communication/relations publiques appartient à l’équipe de coordination du projet Universeine, interlocuteur principal de la SOLIDEO et Paris 2024, qui se charge de l’organisation des échanges contractuels en synergie avec les Directions de Programmes de chaque îlot ainsi que des sujets directement liés à l’environnement urbain du chantier. **Dans ce cadre, les missions du chargé(e) de Communication/relations publiques sont :** – Assurer l’organisation des visites en relation avec la SOLIDEO et Paris 2024 – Développer et animer un réseau de communication dans l’environnement direct du chantier * Recherche et création de partenariats * Organisation de visites découvertes * Améliorer l’acceptabilité du projet dans son environnement urbain – Participer au développement d’une identité de chantier. Dans ce cadre, le/la chargé(e) de communication/relations publiques assistera le Responsable de Programmes et le Directeur de Programmes de la cellule de Coordination dans leurs missions. **PROFIL RECHERCHE** Vous êtes un(e) étudiant(e) en BTS, IUT ou à l’Université en alternance ou à la recherche d’une première expérience souhaitez découvrir les métiers de la communication dans un environnement complexe. Vous faites preuve d’autonomie, de qualités d’analyse/synthèse ainsi que de bonnes capacités d’expressions orales. Vous êtes force de proposition et vous êtes doté(e) d’un très bon relationnel. Expérience Professionelle : Souhaitée Permis : Souhaitée Véhiculé : Souhaitée Mobilité : Ile-deFrance **CONDITIONS D’EMPLOI** : Date de prise de poste : Dès que possible Durée du contrat : selon le diplôme préparé Lieu de travail : Saint-Denis Déplacements : Non Horaire : Journée Mode de présentation : CV+ Letre de motivation Vous êtes intéressés, envoyez votre candidature à : Philippe BAQUIAN : **[philippe.baquian@plainecommune.fr](mailto:philippe.baquian@plainecommune.fr)** Nadine KYALUMBA KABONGA : **[nadine.kyalumba-kabonga@pole-emploi.fr](mailto:nadine.kyalumba-kabonga@pole-emploi.fr)**

Opération JOP 2024 : Village des Athlètes – Universeine

— Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis



