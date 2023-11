C’est Comme ça (Si vous Voulez) THEATRE DES 2 RIVES, 17 novembre 2023, CHARENTON LE PONT.

« Que sait-on des choses et des gens ? Ce qu’on en voit ou ce que l’on croit en voir est, bien souvent, ce que l’on aimerait qu’ils soient. » L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire – Monsieur Ponza – suscite de l’émotion dans une petite préfecture. Au-delà de la curiosité naturelle des habitants, sa conduite intriguerait n’importe qui. Pourquoi semble-t-il séquestrer sa femme et empêcher sa belle- mère, Mme Frola, de rendre visite à sa fille ? Selon la vieille dame, son gendre est fou. Et selon Ponza, sa belle-mère est folle. Qui croire ? Les hypothèses fusent et toutes les explications sont plausibles. Deux groupes sont au cœur de cette apparente petite farce à jouer : d’un côté, les notables de province – les bourgeois – de l’autre, les étrangers – les migrants – coupables d’être inconnus par un groupe dominant et installé. Au centre, un arbitre, homme libre et émancipé, Agazzi, qui est aussi le double de Pirandello et du metteur en scène. Cette adaptation de l’œuvre italienne de Luigi Pirandello nous invite à réfléchir sur nos divergences de perception face à la réalité. Etienne Guillot, Marie-Sohna Condé, Julia Vidit, Philippe Frécon, Erwan Daouphars

