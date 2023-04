Les Coquettes Merci Francis – Tournée THEATRE DES 2 RIVES, 12 avril 2023, CHARENTON LE PONT.

Les Coquettes Merci Francis – Tournée THEATRE DES 2 RIVES. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:30 (2023-04-12 au ). Tarif : 42.9 à 42.9 euros.

Avec Lola Cès, Marie Facundo, Mélodie MolinaroQui peut arrêter Les Coquettes ? Après avoir conquis près de 500 000 spectateurs avec leur premier spectacle, elles reviennent avec « Merci Francis » !Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge.Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir.Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche !Alors si vous voulez connaître le lien entre les « moniques », la raclette, le vivre ensemble, Châteauneuf et le 69 … venez prendre un rail de coquettes au Mac-Nab !Ah… Vous vous demandez qui est Francis ? Vous le découvrirez le 17 mars…Le Saviez-vous ?De l’Olympia au Grand Rex et à travers une tournée nationale, Les Coquettes ont donné 700 représentations de leur premier spectacle et malgré ça, elles ne sont toujours pas séparées… sympa non ?………………………………………………………………………………………………………La presse en parle :« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde« Elles enchantent le public » Elle« Décapant, on aime beaucoup » Télérama« Notre coup de cœur » Le Figaro…………………………………………………………………………………Auteur : Les CoquettesMise en scène : Nicolas NebotProduction : Jean-Marc Dumontet Production Les Coquettes

THEATRE DES 2 RIVES CHARENTON LE PONT 107, rue de Paris Val-de-Marne

