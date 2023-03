Les ateliers Nutri Activ’ Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher Catégories d’Évènement: Charenton-du-Cher

Les ateliers Nutri Activ’ Charenton-du-Cher, 21 mars 2023, Charenton-du-Cher. Les ateliers Nutri Activ’ Mardi 21 mars, 14h30 Charenton-du-Cher Ces ateliers vous permettront d’acquérir les notions essentielles et les bonnes pratiques pour préserver votre santé au quotidien. Vous y découvrirez des solutions simples et efficaces, adaptées à vos envies, vos besoins et vos capacités. Organisés en 6 sessions de 2 heures (1 session par semaine) par groupe d’une dizaine de participants, les ateliers Nutri Activ’ vous proposent un programme complet :

 Atelier 1 : alimentation et activité physique,

 Atelier 2 : les besoins nutritionnels spécifiques des séniors,

 Atelier 3 : l’activité physique et ses bienfaits,

 Atelier 4 : l’alimentation plaisir,

 Atelier 5 : du panier à l’assiette,

Atelier 6 : les bons réflexes de consommation.

Charenton-du-Cher
18 Rue du Bassin, 18210 Charenton-du-Cher

