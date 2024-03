CHARENTE GAME CJH FONTAINE LUPIN Saint-Nazaire-sur-Charente, dimanche 21 juillet 2024.

CHARENTE GAME Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 21 – 27 juillet CJH FONTAINE LUPIN 595 € transport possible des YVELINES en CAR GRAND TOURISME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T18:30:00+02:00

« Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble »

NOTRE PROJET : Les trois valeurs de l’Olympisme sont l’excellence, le respect et l’amitié. Elles constituent la base sur laquelle notre séjour sera construit. 4 équipes seront constitués au début du séjour en mixant les jeunes envoyés via nos partenaires. Nous pourrons ainsi organiser des olympiades sur une semaine avec des activités sportives, culturelles et de découvertes. L’idée est de partager une aventure pour découvrir et vivre les valeurs de l’olympisme. Notre centre, en bordure de Charente est aussi calme que dépaysant. le cadre idéal pour découvrir, faire partager et partiquer!

LES ACTIVITÉS :

Les équipes constituées et mixées, nous allons pouvoir nous lancer dans notre aventure olympique ! 4 équipes pour une série d’épreuves terrestres comme maritimes… sans oublier les activités d’ANIMATION

– 3 activités principales :

> ACCRO MATS : on fait de l’accrobranches dans les mats des bateaux. De qu’oi s’affronter de manière ludique.

> COURSE D’ORIENTATION sur l’ILE D’AIX. ( une vraie île de 600 m de large et 3 km de long) on pourra même alterner entre épreuve à vélo et épreuve à pieds.

> Epreuve en KAYAK sur la Charente. Il faudra faire preuve d’attention, de réalisme et de collectif.

> Ultimate – une épreuve de précision aussi collective que sympa.

> Course de relais pour rejoindre l’ILE MADAME, une île accessible à marée basse.

Mais également : Ateliers Multisports – Ultimate, tennis, football, flag, badminton, foot savon, pétanque jonglerie et rallye nature… Nombreuses activités au choix…

Et pour se détendre :

Mer / Plage – Avec un site de baignades aux portes de notre centre, le drapeau vert sera notre repère pour profiter au maximum de la plage dont la qualité de l’eau est reconnue.

TOP VEILLÉES pour continuer sur notre lancée…

Un programme varié et adapté…

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité…

– Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité…

