Pélé VTT Charente, 3 juin 2023, . Pélé VTT 3 – 7 juin Charente Sur inscription Du samedi 3 juin (10h30) au mercredi 7 juin (13h), en Charente – départ de La Rochelle et retour à Cognac Le concept : un séjour itinérant à vélo le long de la Charente entre jeunes pros (23-35 ans) ; un camp sportif sans plus mais il faut aimer le vélo, la vie en groupe, la messe et la prière, et le soleil !

Programme type : 7h30 lever, prière du matin, petit dej, messe, vélo, visites, vélo, topo, apéro, veillée (et plein de surprises !) Thème : savons-nous vraiment nous reposer ? Attention : inscriptions limitées à 16 personnes : une frat’ de 8 de 23-35 ans, et une frat’ de 8 de 30-38 ans Charente Charente Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « campsjj@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jeunesdesaintjean.org/index.php/jj-vtt-retour/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00

2023-06-07T00:00:00+02:00 – 2023-06-07T13:00:00+02:00 vélo camp Image libre de droits

