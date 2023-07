Visite commentée – Maison Fedon, apiculteurs Charensannes Razès, 8 juillet 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Venez à la rencontre des apiculteurs de la Maison Fedon installés au cœur de la région depuis 60 ans. Lors de cette visite, ils vous proposent une gamme de leurs miels bio très variée, récoltée exclusivement en Limousin au sein d’un environnement riche, naturel et préservé. Visite familiale dont le succès est garanti à tous les coups !

Visite d’une durée de 1h30 effective à partir de 10 personnes et jusqu’à 30 maximum. Peut être annulée en cas de forte pluie ou d’orage annoncé. Tenue vestimentaire adaptée (vêtements longs et couvrants de préférence). Dégustation à la fin de la visite. Inscription obligatoire par téléphone ou par email..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 16:30:00. .

Charensannes Maison Fedon

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the Maison Fedon beekeepers, who have been working in the heart of the region for 60 years. During this visit, they will offer you a wide range of their organic honeys, harvested exclusively in Limousin, in a rich, natural and preserved environment. A family visit guaranteed to be a hit every time!

Visits last 1h30 and are effective for groups of 10 or more, up to a maximum of 30. May be cancelled in the event of heavy rain or thunderstorms. Appropriate attire (long, loose-fitting clothes preferred). Tasting at the end of the tour. Registration required by phone or email.

Venga a conocer a los apicultores de la Maison Fedon, que trabajan en el corazón de la región desde hace 60 años. Durante esta visita, le ofrecerán una amplia gama de sus mieles ecológicas, recolectadas exclusivamente en el Lemosín, en un entorno rico, natural y virgen. Una visita familiar que no dejará indiferente a nadie

Las visitas duran una hora y media y están disponibles para grupos de 10 personas o más, hasta un máximo de 30 personas. Puede cancelarse en caso de fuertes lluvias o tormentas. Ropa adecuada (preferiblemente ropa larga y holgada). Degustación al final de la visita. Inscripción previa por teléfono o correo electrónico.

Lernen Sie die Imker des Hauses Fedon kennen, die seit 60 Jahren im Herzen der Region ansässig sind. Bei diesem Besuch bieten sie Ihnen eine große Auswahl an Bio-Honigen, die ausschließlich im Limousin in einer reichen, natürlichen und geschützten Umgebung geerntet werden. Ein Familienbesuch, der garantiert ein voller Erfolg wird!

Besichtigung mit einer Dauer von 1,5 Stunden effektiv ab 10 bis maximal 30 Personen. Kann bei angekündigtem starkem Regen oder Gewitter abgesagt werden. Angemessene Kleidung (lange, bedeckende Kleidung bevorzugt). Verkostung am Ende des Besuchs. Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Monts du Limousin