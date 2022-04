Chardonnay Day Puligny-Montrachet, 26 mai 2022, Puligny-Montrachet.

Chardonnay Day Puligny-Montrachet

2022-05-26 – 2022-05-26

Puligny-Montrachet 21190 Puligny-Montrachet

EUR 45 55 Le Chardonnay Day est une dégustation thématique organisée par Jean-Pierre Renard à la fois dans la vigne et dans le caveau situé à la Maison Chanzy, à Puligny-Montrachet.

La journée est ainsi divisée en deux parties : de 10h à 13h pour la dégustation en français, 15h30 à 18h30 pour celle en anglais.

Il est aussi possible de réserver le dîner spécial accord mets et Chardonnay se déroulant le soir même.

Ainsi, les réservations sont à réaliser en ligne sur notre site internet avant le 30 avril pour un obtenir un tarif de 45€ sur la dégustation, le prix de celle-ci augmentant à 55€ après cette date. Le dîner ,lui, s’élève à 80€ par personne.

https://www.chanzy.com/

Puligny-Montrachet

