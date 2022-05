Chardonnay day ! Chardonnay Chardonnay Catégories d’évènement: Chardonnay

Le jeudi précédent le Memorial Day américain et depuis 2015, les vignerons du Mâconnais replacent le « Chardonnay » au centre du village de Chardonnay en Bourgogne. Universel et confidentiel ! Si le fameux cépage Chardonnay n'a pas trouvé moins que le monde pour terre d'acclimatation par une diffusion internationale, c'est bien en Bourgogne qu'il faut en chercher l'origine et notamment dans la commune éponyme de Chardonnay en Saône-et-Loire. Forts de cette particularité historique, 13 domaines producteurs du Mâcon-Chardonnay et leurs partenaires vous invitent à un retour aux sources du vin blanc le plus célèbre de la planète le jeudi 26 mai 2022 (jeudi de l'Ascension) au cœur du village. contact@tournus-tourisme.com +33 3 85 27 00 20

