Charcoal immersion Espace 110 Illzach Illzach, samedi 16 mars 2024.

Charcoal immersion Une proposition in-situ pour les petits dès 18 mois, à partir de la pièce Charcoal. Samedi 16 mars, 10h00 Espace 110 Illzach réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Une proposition in-situ pour les petits dès 18 mois, à partir de la pièce Charcoal. Une immersion sensorielle, corporelle et plastique à partir des élèments composants du spectacle. Tout en porosité, les danseuses débutent puis invitent les enfants au fur et à mesure à les rejoindre dans la performance et dans l’exploration de la scénographie.

Espace 110 Illzach 1 av Rives de l’Ill, 68110 Illzach Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « audrey.piecesdetachees@gmail.com »}]