Charbon + SaaR + Choir L’international, 25 octobre 2022, Paris.

Le mardi 25 octobre 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 7 EUR

CHARBON

Charbon est composé de 3 musiciens originaires des Hauts de France. Le Groupe plonge son auditoire dans une atmosphère post-moderne remplie de sons et d’émotions. Guitares crispées et incisives, basse minimaliste et profonde, batterie énergique, font un cocktail sensoriel sombre et détonant au accent Noise, Hardcore et Rock.

CHARBON, matière sombre, sale, hautement combustible formée à partir de la dégradation partielle de la matière organique des végétaux est entrée dans nos imaginaires comme l’énergie fossile par excellence, celle qui alimente les machines à vapeur. C’est cette image de noirceur et de puissance qui a inspiré Antoine (basse), Cyril (batterie), Pierre (claviers/kaosspad) et lorsqu’ils ont choisi le nom de leur formation en 2012. Ils enregistrent directement un quatre titres éponyme et enchainent les concerts. En 2013, c’est l’arrivée de Florent à la guitare et l’entrée au Black Dog Studio d’Arras pour un sept

titres qui sortira en septembre 2014. En 2017, ils remettent le couvert mais ne sont plus que 3 (Guitare/Basse/Batterie) pour un deux titres qui démarre sur les chapeaux de roue et sur un rythme qui nous envoie directement dans les îles. Le groupe maitrise le changement d’ambiance à la perfection et alterne passages noisy, mélodies douces en arpège, montées en puissance et énergie le son du combo s’affirme, les compos deviennent plus matures et concises. Le son se fait plus équilibré, entre une guitare chorussée aigrelette officiant dans un registre assez clair plutôt médium aigu, et une basse parfois utilisée comme une guitare à cinq cordes, au son tantôt saturé, tantôt médium basse claquant. Les passages atmosphériques sont mieux maitrisés et emmènent l’auditeur dans un univers effectivement assez onirique. Le groupe à plus d’une centaine de concert à son actif.

SaaR

(Paris, FR – Post-Metal)

Derrière cet intrigant patronyme se cache un quatuor parisien, composé entre autres de membres actuels de PARLOR et OVTRENOIR, officiant dans un post-metal instrumental de première classe. Quatre larrons qui traînent leur bosse depuis plus de dix ans dans les bas-fonds de l’underground et qui signent avec « Gods » leur troisième réalisation. Pas de tromperie sur la marchandise puisque les deux disques précédents, « The Last Day » et « Sol » indiquaient déjà un certain potentiel pour un style riche, raffiné et mélancolique. Et le programme est ici une nouvelle fois réjouissant : sombres mélodies, riffs de plomb et production d’acier signée Francis Caste guident en effet l’auditeur tout au long des cinquante minutes que dure cette expédition dans des paysages tout en nuances. (hardforce.com)

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

