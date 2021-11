CHARBON ARDENT 2021 – Jour 1 La Grand-Combe La Grand-Combe, 30 novembre 2021, La Grand-CombeLa Grand-Combe.

CHARBON ARDENT, 15 ANS DÉJÀ …Charbon Ardent est né en 2006, lors du 160ème anniversaire de la commune, sous l’impulsion de Patrick Malavieille, alors président du Pays Grand’Combien, avec le soutien de la Région et du Département.Après Alès Agglomération, c’est la ville de La Grand’Combe qui poursuit, toujours avec ses partenaires, cette belle aventure humaine, cet évènement culturel et festif qui mêle divers univers artistiques au moment de la Sainte-Barbe.Des milliers de personnes viennent partager ce grand moment revisitant un riche passé en hommage aux Gueules Noires et pour lequel artistes amateurs et professionnels, élèves des établissements scolaires, associations, artisans-forains, médias, élus et services municipaux se mobilisent.Le thème de l’édition 2021Après la frustration d’une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, Charbon Ardent fait son grand retour dans le calendrier des festivités programmées en cette fin d’année 2021.Cette édition sera consacrée à Jean de La Fontaine et à ses célèbres fables, à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance du poète (1621-1695). L’essentiel du programme de Charbon Ardent évoquera donc, de près ou de loin, l’œuvre fabuleuse de La Fontaine.Pour cette première journée de fête :Nous vous donnons rendez-vous à la Maison du Mineur à 18h00 pour le vernissage de l’exposition “L’Essor Cévenol et Loisirs en Marche”.Et toute la semaine venez visiter la Maison du Mineur avec une entrée en demi-tarif.*Infos pratiques :- Rendez-vous le mardi 30 Novembre 2021- Où? : La Maison du Mineur, rue Victor Fumat à La Gd Combe- Quand? : Début de la soirée de vernissage à 18h00- Tarif : Entrée gratuite- Informations complémentaires par téléphone auprès de votre Office de Tourisme : 04 66 52 32 15

+33 4 66 52 32 15

