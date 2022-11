Charabia Festival – Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

84 rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie Reims Marne

2022-11-23 – 2022-12-03

La Cartonnerie 84 rue du Docteur Lemoine

Marne Une cinquième édition ! DANS LE PAYSAGE DE LA CHANSON, CHARABIA EST DÉSORMAIS UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE. Charabia Festival c’est d’abord et surtout une belle histoire. La volonté de Barcella et de la Ville de Reims, le savoir-faire et l’expérience d’Ulysse Maison d’Artistes associés à l’énergie des acteurs du territoire rémois ont permis de construire des liens humains solides et des moments uniques de partage. Au programme :

– ALAIN SOUCHON

– PIERRE SOUCHON & OURS

– PIERRE DE MAERE

– DISIZ

– CABADZI

– JANE BIRKIN

– MALIK DJOUDI

– LONNY, SOPHIE HUNGER

– GEORGE KA

– OLYMPE CHABERT

– PRATTSEUL

– ROVSKI

– SUZANE

– KALIKA

– SAPRITCH – « YO! »

– BARBARA PRAVI

– ALOÏSE SAUVAGE

– OETE

– ALEXIS HK

info@cartonnerie.fr +33 3 26 36 72 40 https://www.charabiafestival.com/

