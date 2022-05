Char à voile « Elégance et Vieux Gréements » Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Char à voile « Elégance et Vieux Gréements » Le Touquet-Paris-Plage, 7 mai 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

2022-05-07 – 2022-05-08

Boulevard Jules Pouget Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

De 9h à 17h. Organisation d’un week end de promotion du Char à voile à travers son histoire et à l’occasion du 65 ème anniversaire du Blériot-Club.

L’événement concerne une animation avec la participation de Vieux Gréements de char à voile.

Cette manifestation concerne un large public, pratiquant le char à voile ou à la découverte de cette pratique sportive et valorise la station via l’histoire des aéroplages.

