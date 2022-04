CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Programme des stages d’avril ICI>>> Séances, stages : découvrez le programme en char à voile, catamaran et planche à voile ! Pour le char à voile, munissez-vous d’un coupe-vent, de chaussures fermées (vieilles baskets), d’une paire de gants de jardin ou de cuisine (pour le char à voile uniquement),

d’une paire de lunettes (pour éviter les projections de sable), d’un vieux short (pour protéger la combinaison néoprène).

Mise à disposition de vestiaires avec douches et toilettes. Casiers disponibles (prévoyez un cadenas).

centrenautique@saint-brevin.fr +33 2 40 64 49 41 https://cn-saint-brevin.fr/

Inscriptions possibles en ligne ICI> Plage de l'Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

