du samedi 4 septembre au samedi 2 juillet 2022 à Basilique Notre-Dame des Victoires

Chaque samedi à Notre-Dame des Victoires a une couleur particulière. Le 1er samedi est une prière pour la conversion des pécheurs et la guérison des malades le 2ème samedi, pour la France le 3ème samedi, pour les familles le 4ème samedi, pour les vocations le 5ème samedi, pour la paix. Chaque samedi : 11h : messe, puis temps de prière, Adoration jusqu’à 14h15 14h30 : Rosaire 15h45 : une catéchèse de 30 minutes, sauf le 1er samedi du mois 17h : 1ères Vêpres du dimanche 18h : messe anticipée du dimanche Venez vivre chaque samedi à Notre-Dame des Victoires, selon vos intentions. Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

