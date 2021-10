Chaque jour une petite vie – par la Cie Méli Mélodie – Saison Capellia Capellia, 27 novembre 2021, La Chapelle-sur-Erdre.

2021-11-27

Horaire : 10:30 11:05

Gratuit : non 5 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Histoires et chansons.”J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer les bougies, souffler mille fois et qu’on me laisse faire. J’aime les jours d’été, sentir le sable sous mes pieds…” Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces petits moments, plaisirs simples ou grands rituels de l’enfance. Au fil de petites histoires courtes, les deux musiciennes-chanteuses, Esther Thibault et Sylvia Walowski, ont créé un spectacle, entre chansons originales en français, traditionnelles en polonais ou japonais, et compositions acoustiques tendres. Un condensé d’émotions au sein duquel le temps semble s’arrêter. Surprise d’entendre des voix cachées, plaisir de découvrir que la musique est un jeu, les deux artistes jouent avec malice et fantaisie dans un univers tendre et poétique. Conception : Esther ThibaultComposition et écriture : Esther Thibault et Sylvia WalowskiJeu : Esther Thibault et Marion GuyDurée : 35 min. Public : à partir de 3 ans, en famille

Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia