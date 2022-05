Chaque chose en son temps Loches, 2 août 2022, Loches.

Chaque chose en son temps Loches

2022-08-02 18:30:00 – 2022-08-02

Loches Indre-et-Loire

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression: « Chaque chose en son temps ! » En fait, elle n’a pas tout compris mais accepte avec naïveté le nouveau destin de vendeuse à domicile que sa conseillère lui a suggéré. Avec une cafetière, sept paires de lunettes, son vieux radio-cassette et sa collection préférée de bibliothèques roses et vertes, Jeannette se lance dans une vente privée, rendue rapidement publique, avec enthousiasme et maladresse. Mais Jeannette expose plus que ses propres objets au public, elle livre son intime décalage avec la vie active et renoue avec qui elle est vraiment: une héroïne de bibliothèque verte, une généreuse farfelue, qui aime la rime, ne répond à aucun bilan de compétences et nous émeut !

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression: « Chaque chose en son temps ! » En fait, elle n’a pas tout compris mais accepte avec naïveté le nouveau destin de vendeuse à domicile que sa conseillère lui a suggéré.

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression: « Chaque chose en son temps ! » En fait, elle n’a pas tout compris mais accepte avec naïveté le nouveau destin de vendeuse à domicile que sa conseillère lui a suggéré. Avec une cafetière, sept paires de lunettes, son vieux radio-cassette et sa collection préférée de bibliothèques roses et vertes, Jeannette se lance dans une vente privée, rendue rapidement publique, avec enthousiasme et maladresse. Mais Jeannette expose plus que ses propres objets au public, elle livre son intime décalage avec la vie active et renoue avec qui elle est vraiment: une héroïne de bibliothèque verte, une généreuse farfelue, qui aime la rime, ne répond à aucun bilan de compétences et nous émeut !

Loches

dernière mise à jour : 2022-05-04 par