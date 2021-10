Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire Nord, Villeneuve-d'Ascq « Chaque automne, j’ai envie de mourir » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Grange de la Ferme Dupire, le mardi 7 décembre à 20:30

de Véronique Côté et Steve Gagnon par le Dumme kuh Théâtre Des petites histoires courtes, intimes, comme des confidences, des secrets murmurés à l’oreille des spectateurs. Elles parlent d’enfance, de famille, de déception, d’espoir, de peur, d’attente… et surtout, d’amour. Elles parlent de l’être humain, de sa force et sa fragilité, de ses petites ou grandes joies, de ses blessures, de ses obsessions, des fêlures de son âme. Des histoires qui nous touchent, nous remuent et résonnent en chacun d’entre nous.

8/5 € Abonnements à tarifs dégressifs.

Des histoires chuchotées à votre oreille… Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T20:30:00 2021-12-07T21:40:00

