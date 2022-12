Chaptrail Bosdarros Bosdarros Bosdarros Catégories d’évènement: Bosdarros

Pyrénées-Atlantiques

Chaptrail Bosdarros, 19 février 2023, Bosdarros

2023-02-19 09:30:00 – 2023-02-19

Pyrénées-Atlantiques Bosdarros 11 EUR L’association CHAP’TRAIL, organise sa 9éme édition, le dimanche 19 Février 2023.

Course bucolique dans les sentiers bois et prairies de Haut de Bosdarros

9h45: trail 21km

10h: trail 10km

+33 6 27 24 02 74

Bosdarros

