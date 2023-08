Théâtre « La Conspiration de Cellamare » Chappelle du Couvent des Minimes Blaye, 30 septembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Le Samedi 30 septembre à 20h30, le Rotary Club du Nord Blayais vous propose un moment hors du temps avec le spectacle « La Conspiration de Cellamare » au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Haute Gironde . Cette pièce de théâtre est la réunion de deux associations « Les Lames de Montesquieu » et « le Théâtre Masqué de La Brède ».

Une alchimie de ces deux groupes qui nous transporte dans un 18ème siècle que nous appelons le siècle des Lumières qui débute à partir d’un fait historique, le dernier souffle du Roi Soleil. Ce très beau spectacle de Cape et d’Epée enchante nos oreilles et émerveille nos yeux du début jusqu’à la fin, où le spectateur est pris par l’intrigue historique, l’humour, les échanges sportifs, les bottes secrètes. Le spectateur ne sait plus très bien si les personnages qui sont sur scène sont des comédiens ou des escrimeurs..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Chappelle du Couvent des Minimes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday September 30 at 8:30 pm, the Rotary Club du Nord Blayais invites you to enjoy a timeless show entitled « La Conspiration de Cellamare », in aid of the Jeunes Sapeurs Pompiers de la Haute Gironde. This play is the brainchild of two associations, « Les Lames de Montesquieu » and « le Théâtre Masqué de La Brède ».

The alchemy of these two groups transports us to an 18th century we call the Age of Enlightenment, which begins with a historical fact: the last breath of the Sun King. From start to finish, this beautiful cloak-and-dagger show enchants our ears and amazes our eyes, as the spectator is caught up in the historical intrigue, the humor, the sporting exchanges and the secret boots. It’s hard to tell whether the characters on stage are actors or fencers.

El sábado 30 de septiembre a las 20.30 h, el Rotary Club du Nord Blayais presentará un espectáculo intemporal titulado « La Conspiration de Cellamare », en beneficio de los Jeunes Sapeurs Pompiers de la Haute Gironde. Esta obra es obra de dos asociaciones, « Les Lames de Montesquieu » y « le Théâtre Masqué de La Brède ».

La alquimia de estos dos grupos nos transporta a un siglo XVIII que llamamos Siglo de las Luces y que comienza con un hecho histórico: el último suspiro del Rey Sol. De principio a fin, este hermoso espectáculo de capa y espada deleita nuestros oídos y asombra nuestros ojos con su intriga histórica, su humor, sus intercambios deportivos y sus botas secretas. El público nunca está seguro de si los personajes en escena son actores o esgrimistas.

Am Samstag, den 30. September um 20.30 Uhr bietet Ihnen der Rotary Club Nord Blayais mit dem Theaterstück « La Conspiration de Cellamare » einen zeitlosen Moment zugunsten der Jugendfeuerwehr der Haute Gironde. Dieses Theaterstück ist ein Zusammenschluss der beiden Vereine « Les Lames de Montesquieu » und « Le Théâtre Masqué de La Brède ».

Die Alchemie dieser beiden Gruppen versetzt uns in das 18. Jahrhundert, das wir als das Jahrhundert der Aufklärung bezeichnen und das mit einer historischen Tatsache beginnt, dem letzten Atemzug des Sonnenkönigs. Diese sehr schöne Aufführung von Cape et d’Epée verzaubert unsere Ohren und lässt unsere Augen von Anfang bis Ende staunen, wo der Zuschauer von der historischen Intrige, dem Humor, dem sportlichen Austausch und den geheimen Stiefeln gefangen genommen wird. Der Zuschauer weiß nicht mehr genau, ob die Personen auf der Bühne Schauspieler oder Fechter sind.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Blaye