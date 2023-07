Les visites d’Anthony : le château de Marçay et sa chapelle Chappelle de Marçay Chouppes, 19 août 2023, Chouppes.

Chouppes,Vienne

Visite guidée de la chapelle et du château de Marçay par Anthony Bernard, pour découvrir la richesse de ces lieux historiques. Environ 2h de visite.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places limitées.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

Chappelle de Marçay

Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the chapel and château de Marçay by Anthony Bernard, to discover the richness of these historic sites. Approx. 2 hrs.

RESERVATION REQUIRED, places limited.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Visita guiada de la capilla y el castillo de Marçay por Anthony Bernard, para descubrir la riqueza de estos lugares históricos. Aproximadamente 2 horas.

RESERVA OBLIGATORIA, las plazas son limitadas.

Todos los eventos de la oficina de turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Führung durch die Kapelle und das Schloss von Marçay durch Anthony Bernard, um den Reichtum dieser historischen Orte zu entdecken. Ca. 2-stündige Führung.

RESERVIERUNG erforderlich, begrenzte Plätze.

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

