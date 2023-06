VISTES TOUR TELEGRAPHE CHAPPE DE BOUCONNE Chappe de bouconne VISTES TOUR TELEGRAPHE CHAPPE DE BOUCONNE Chappe de bouconne, 11 juin 2023, . VISTES TOUR TELEGRAPHE CHAPPE DE BOUCONNE Dimanche 11 juin, 10h00 Chappe de bouconne Ouvert à tous, gratuit. Contact 06 08 02 50 35 Venez profiter d’une visite guidée avec démonstration de l’ingénieux système de communication de télégraphe aérien mis au point par Claude Chappe en 1793.Située à proximité de la route du Drapeau proche de la Base de loisirs de Bouconne, des membres de l’association, à l’aide de maquettes, feront manipuler les visiteurs qui pourront pendant quelques instants se transformer en stationnaires du premier système de télécommunications du monde. Chappe de bouconne 31700 31700 Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:00:00+02:00

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Chappe de bouconne Adresse 31700 Lieu Ville Chappe de bouconne

Chappe de bouconne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//