Chappatte – Gare aux dessins Espaces d’exposition «Le Commun», 16 décembre 2021, Genève.

Chappatte – Gare aux dessins

du jeudi 16 décembre au dimanche 20 février 2022 à Espaces d’exposition «Le Commun»

En ce 21e siècle, le dessin de presse cristallise de nombreuses questions: peut-on rire de tout et avec tout le monde? Peut-on tout tolérer au nom de la liberté d’expression? Défendre la satire politique dans un contexte mondial de plus en plus tendu crée débat même au cœur des démocraties occidentales. Au 19e siècle déjà, le combat pour la liberté de la presse se gagnait aussi avec les crayons des dessinateurs. Avec cette exposition, Chappatte montre le pouvoir de la caricature politique, langage universel qui saute les frontières. Plus d’un an après sa création par le Musée des Beaux-Arts du Locle, l’exposition est présentée au Commun, en collaboration avec la Ville de Genève et la Freedom Cartoonists Foundation. Elle présente les œuvres marquantes de la carrière de Chappatte, le travail de l’invité Hani Abbas, dessinateur syro-palestinien, un parcours avec des œuvres polémiques de plusieurs dessinateurs et dessinatrices et un espace dédié à la thématique du COVID dans la presse. Du 17 décembre 2021 au 20 février 2022 Du mardi audimanche 11h-18h Vernissage de l’exposition : jeudi 16 décembre à 18h Evénement organisé par la Ville de Genève et le Musée des Beaux-Arts du Locle

chf 0.-

Peut-on rire de tout et avec tout le monde? Une exposition du dessinateur Chappatte dans laquelle il montre le pouvoir de la caricature politique.

Espaces d’exposition «Le Commun» Rue des Bains 28, 1205 Genève Genève



