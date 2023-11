Réveillon à Lyon des Années 80 à Aujourd’hui Salle des Fêtes de Chaponost, 31 décembre 2023, CHAPONOST.

Réveillon à Lyon des Années 80 à Aujourd’hui Salle des Fêtes de Chaponost. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 20:00 (2023-12-31 au ). Tarif : 73.0 à 73.0 euros.

Réveillon du jour de l’an, à Chaponost, à 10 min de Lyon sur le thème des années 80 à aujourd’hui. Après les succès de l’an dernier, nous rééditons le réveillon des années 80 à aujourd’hui , dans une salle conviviale et chaleureuse, rénovée, avec parking surveillé et soirée repas traiteur. Le chef lyonnais » Christophe Geoffroy » vous réserve un repas festif, délicieux, et généreux. ( Menu sur demande par téléphone au 0635182247 Notre DJ saura vous transporter dans les meilleurs tubes des années 80/90/2000 en vous plongeant dans les tubes incontournables et qui ont enchanté notre jeunesse. La première partie de la soirée sera sur le thème : Latino, Salsa, Kizomba, Bachata, puis seconde partie sur le thème des années 80′ à aujourd’hui. Accès PMR possible : 0635182247 Pensez à nous contacter pour avoir le numero de votre table, tel : 0635182247

Salle des Fêtes de Chaponost CHAPONOST 9 Bd Philippe Reydellet Rhône

