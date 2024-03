Chapo Chapo / Amelia Tabeï Brasserie Communale Marseille, vendredi 8 mars 2024.

Chapo Chapo / Amelia Tabeï ♫♫♫ Vendredi 8 mars, 20h30 Brasserie Communale Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:30:00+01:00

En attendant la prochaine édition du festival, Musique Magique et la Brasserie Communale s’associent pour un événement qui s’annonce haut en émotions et en rebondissements , entre solo de saxophone à couper le souffle, live de variété makina et DJset d’opening wtf, nous vous garantissons que vos petits coeurs se souviendront de cette soirée pendant des lustres !

^^ (live) :

^^ déjà ça se prononce chapo chapo

C’est un solo de musique électronique dans lequel je fais des morceaux sur mon ordinateurs et après je viens les chanter pour les concerts.

Dans les oreilles c’est un savoureux mélange de makina euphorique avec des ptites mélodies inspiré des tubes de JPOP qui rentre dans la tête. Miam miam ça a goût de reviens-y !

Les textes sont très simples et efficaces comme ça on peut faire la boom et chanter toustes ensemble !

Pour écouter :

https://megaboomemo.bandcamp.com/…/ah-ben-franchement…

https://www.youtube.com/watch?v=n5Jia5bH14g

Amelia Tabeï (live) :

Amelia Tabeï est une excursion guidée par le seul souffle du saxophoniste alto Yohan Dumas, qui, avec sa maîtrise du souffle continu, nous guide vers des territoires sonores déroutants, voire purement viscéraux. La musique est ici clairement liée au corps de celui qui la façonne, jusque dans son épuisement autant que dans ses étranges respirations.

C’est avec des illusions sonores et polyphonie complexe que les limites instrumentales des saxophones alto et baryton sont ici repoussés, faisant apparaitre à la fois rythmique, harmonie et mélodie en même temps. Entre avant-garde, ambiant, classique, moderne et world, c’est un son planant, à la fois lyrique, et psychédélique, explorant diverses influences.

Une série de vaguelettes à la surface de la mer qui viennent refléter le soleil sans qu’on puisse à aucun moment désigner laquelle vient refléter la lumière provenant de celui-ci. Une avalanche sonore sur le versant mélancolique d’une montagne de la taille nos souvenirs.

Pour écouter :

https://ameliatabei.bandcamp.com

https://www.youtube.com/watch?v=da0w3wU-nKE&t=180s

Sasha Cohendy (DJset) :

Directeur du festival Musique Magique, moitiée de Dasha et Sasha et ancien membre du collectif PailletteS, Sasha Cohendy fait depuis quelques années partie des visages de la nuit marseillaise.

Ses sets sont emplis de son amour infini pour la musique, de DJ skills audacieux, de kicks, d’humour et de mélodies entraînantes.

Lorsqu’il mixe, Sasha Cohendy improvise et nous emmène avec lui dans une aventure sonore pleine de surprises, pensez à prendre de bonnes chaussures ainsi qu’une petite bouteille d’eau.

Pour écouter : https://youtu.be/hwG869J-S8w

https://www.instagram.com/musique.magique.festival…

Musique Magique c’est quoi ?

Créé en 2023 par Sasha Cohendy, Musique Magique est un festival qui rassemble une dizaine d’événements dans différents lieux Marseillais.

Étendue sur trois semaines entre avril et mai, sa programmation comprends des concerts de musique électronique en live où en DJset, des expositions d’art contemporain, des ateliers de fabrication de synthétiseurs ainsi que des tables rondes.

INFO CRUCIALES ET PRATIQUES :

L’entrée est gratuite !

Concerts de 20h30 à 23h30 (venez tôt!)

Snackerie de 18h à 21h (mangez tôt!)

Merci de respecter tout êtres vivants lors de nos événements et dans la vie en générale, si vous êtes victimes ou témoins de comportements oppressif, déplacé, relou, n’hésitez pas à venir les signaler au personnel

_____________________________________________________________

