Valable du 21 janvier 2023 au 8 janvier 2024 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 6 ans Chaplin’s World est un lieu unique de divertissement culturel et une plongée dans l’univers de Charlie Chaplin, à partager en famille ou entre amis. Avec 1850 m² de parcours thématique, le Manoir de Ban et son Studio hollywoodien mettent en scène l’humour et l’émotion qui furent si chers à Chaplin et qui ont conquis le monde entier.À partir de février 2023, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire « The Freak, l’œuvre inachevée ». L’exposition présente tous les éléments à la réalisation du film : scénario, notes préparatoires, développement, musique, dessins et même des essais filmés qui constituent l’ultime mise en scène de l’artiste.Du 7 au 23 avril 2023, le Chaplin Circus Show présente un nouveau spectacle de cirque en collaboration avec l’école de cirque Starlight. Sous un grand chapiteau, acrobates et comédiens vous ferons vivre des émotions fortes dans l’esprit et l’ambiance de Chaplin. TARIFS• Adulte : de 16 à 59 ans inclus• Enfant : de 6 à 15 ans inclus• Senior : à partir de 60 ansINFORMATIONS PRATIQUES• Valable pour une personne• Gratuit pour les moins de 6 ans

Chaplin’s World CORSIER SUR VEVEY Route de Fenil 2 1804

