1939 – Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix.

Incroyablement libre. Mais la menace du nazisme plane sur le monde.

« Je vais me payer Hitler ! » Chaplin le trouve ridicule, dangereux et le devine fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a osé lui voler sa moustache. Il se lance dans l’écriture du Dictateur.

Le scénario est en cours, les idées nombreuses. Mais peu à peu, tout s’effrite.

Entre émotion, tension et humour, cette période de création bouillonnante va plonger l’artiste dans une véritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue.

Briser un miroir n’est jamais sans conséquences…

De Cliff Paillé Mise en scène Cliff Paillé, assisté par Sophie Poulain Avec Romain Arnaud-Kneisky, Alexandre Cattez, Swan Starosta Lumières et son Yannick Prevost Production Cie He Psst Diffusion Lucernair.

