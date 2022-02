Chaplin, 1939 Billère, 19 février 2022, Billère.

Chaplin, 1939 Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

2022-02-19 – 2022-02-19 Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques

EUR 18 DANS L’INTIMITÉ D’UN GÉNIE. CHAPLIN PENSAIT S’ATTAQUER À HITLER. SEULEMENT ÇA… MAIS TRÈS VITE IL SE RETROUVE SURTOUT FACE À LUI-MÊME.

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix.

Incroyablement libre.

Mais il se lance dans l’écriture du dictateur, et peu à peu tout s’effrite.

« Je vais me payer Hitler ! »

Chaplin le trouve ridicule, dangereux, et le devine fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a osé lui voler sa moustache. Le scénario est en cours, les idées nombreuses.

Entre émotion, tension et humour, cette période de création bouillonnante va plonger l’artiste dans une véritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue. Face au sosie de Charlot. Face à son épouse et à son frère Sidney. Face au cinéma parlant et à l’arrivée de la couleur. Face à son passé, son présent et ses mensonges.

+33 6 25 89 46 78

Vice Versa Théâtre

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

