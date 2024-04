Chaplin, 1939 Théâtre Municipal Autun, vendredi 3 mai 2024.

1939 Chaplin est une icône ! Il est riche, adulé et courageux dans ses choix. Incroyablement libre. Après s’être attaqué au fordisme et à l’exploitation des ouvriers dans Les temps modernes, c’est à Hitler, cette fois, qu’il décide de s’en prendre. Est-ce bien là son métier d’artiste ? Il s’en moque. Un fou maltraite des minorités et prépare un guerre. Chaplin, parmi les premiers, a compris que rien n’arrêterait ce fou. Et en plus ce crétin a osé lui voler sa moustache. Travaillant sur lui, il se rend compte qu’ils sont nés la même semaine de la même année…

Mais peu à peu il va se heurter plus violemment que prévu à ce double dérangeant. Chaplin pensait s’attaquer à Hitler. Très vite il se retrouve face à lui-même… Un portrait original, centré sur une période clef de la vie de Chaplin, entièrement inspiré de faits réels. 6 6 EUR.

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03 22:00:00

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

