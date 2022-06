Chapitres de la chute : la saga des Lehman Brothers. Épisode 3 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chapitres de la chute : la saga des Lehman Brothers. Épisode 3 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 2 juillet 2022, Saint-Herblain. 2022-07-02

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : oui Plongez dans les péripéties de la famille Lehman. D’abord avec l’arrivée des frères aux États-Unis en 1844, simples commerçants en tissu. Ils construiront un empire bancaire et financier au fil des années, jusqu’à son effondrement en 2008, pendant la crise des subprimes. Les comédien-ne-s de la Fidèle idée proposent une lecture théâtralisée du texte de Stefano Massini, en mode « feuilleton ». Savourez les trois premiers épisodes de cette saga familiale hors du commun. Chaque épisode peut être vu de manière indépendante. Épisode 1samedi 11 juinÉpisode 2samedi 25 juinÉpisode 3samedi 2 juilletwww.lafideleidee.fr Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Adresse Rue François Rabelais Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Saint-Herblain Loire-Atlantique