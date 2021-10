Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Chapitre solennel – Histoire des vins d’Alsace Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2021-11-27 17:00:00 – 2021-11-27 23:00:00

Pierre RUHLMANN, Grand Maître de la Confrérie Saint-Etienne, préside ce chapitre solennel de novembre "l'Œnothèque Témoin de la Grande Histoire des Vins d'Alsace". Cette célébration se déroule comme de coutume en la présence de personnalités intronisées. Les temps forts du chapitre seront : 17h: Accueil des convives, apéritif et épreuves dans la cour d'honneur du château.

18h: Dégustation commentée dans le grand caveau et séance solennelle d'intronisations.

20h: Dîner de gala. Après la cérémonie, le Chef Henri Gagneux, chef du restaurant La Palette à Wettolsheim propose un menu en parfaite harmonie avec les vins qui ont, comme de tradition, obtenu le Sigille de la Confrérie Saint-Etienne après approbation des comités de dégustation. A partir de 14h se déroule la traditionnelle vente aux enchères de vins de la collection de l'œnothèque Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

