Chapitre Solennel – De l’Alsace à l’international

Chapitre Solennel – De l’Alsace à l’international, 24 septembre 2022, . Chapitre Solennel – De l’Alsace à l’international

2022-09-24 17:00:00 – 2022-09-24 23:30:00 EUR Cette célébration se déroule comme de coutume en la présence de personnalités intronisées. PROGRAMME: 17H00 ACCUEIL et animations Apéritif d’accueil Animations autour de nos crus prestigieux Jeux viniques agrémentés de lots Épreuves pour les intronisés 18H00 CEREMONIE de dégustation solennelle en grand costume avec intronisations pour les inscrits 20H00 DINER DE GALA accompagné d’une animation musicale TENUE DE SOIRÉE OBLIGATOIRE INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 12 SEPTEMBRE Intronisation de membres et soirée de gala. Cette célébration se déroule comme de coutume en la présence de personnalités intronisées. PROGRAMME: 17H00 ACCUEIL et animations Apéritif d’accueil Animations autour de nos crus prestigieux Jeux viniques agrémentés de lots Épreuves pour les intronisés 18H00 CEREMONIE de dégustation solennelle en grand costume avec intronisations pour les inscrits 20H00 DINER DE GALA accompagné d’une animation musicale TENUE DE SOIRÉE OBLIGATOIRE INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 12 SEPTEMBRE dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville